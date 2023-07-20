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Президент Кыргызстана: Ситуация в Афганистане вызывает особую тревогу

Президент Кыргызстана: Ситуация в Афганистане вызывает особую тревогу Развитие событий в Афганистане вызывает особую тревогу в Киргизии.
Другие страны
20 июля 2023 г. 02:51
Президент Кыргызстана: Ситуация в Афганистане вызывает особую тревогу

"Развитие событий в Афганистане вызывает особую тревогу в Кыргызстане".

Как передает Report, об этом заявил глава кыргызского государства Садыр Жапаров в ходе первого саммита лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде.

"Для нас особую тревогу представляет ситуация в Афганистане. Мы считаем, что международному сообществу нельзя оставлять в изоляции Афганистан и многострадальный афганский народ. Необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь афганскому народу и всемерно поддерживать проекты, которые будут способствовать восстановлению афганской экономики", - сказал президент.

По словам главы государства, в Кыргызстане также с "беспокойством следят" за ситуацией в Палестине, Йемене, Сирии, Судане, Украине и рассчитывают на "скорое разрешение конфликтов в этих странах".

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