Президент Кыргызстана рассказал о совместных с Казахстаном проектах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перечислил о каких именно проектах договорились Бишкек и Астана в рамках визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

Стороны особое внимание уделили таким совместным проектам, как запуск индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской государственной границе, создание оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции в Алматинской области, строительство автомобильной дороги Алматы – Иссык-Куль.

"Мы также обсудили вопросы увеличения объема и расширения номенклатуры взаимной торговли, а также создания благоприятных условий для бизнеса", - отметил президент Жапаров.