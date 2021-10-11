Президент Кыргызстана расширил свои полномочия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О кабинете министров Кыргызской Республики", которым существенно расширил свои полномочия.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с документом, у Жапарова теперь есть право по собственной инициативе увольнять премьер-министра и членов кабинета министров.
К тому же, в законе прописаны основания, при наступлении которых члена правительства могут освободить от занимаемой должности.
Для членов кабмина также обозначены некоторые ограничения. Например, им нельзя заниматься предпринимательской деятельностью и задействовать административный ресурс в период избирательных кампаний.
В мае Жапаров подписал новую конституцию Кыргызстана, которая также предусматривает расширение полномочий главы государства. В соответствии с ней контроль над правительством был передан руководителю администрации президента.