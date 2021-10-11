Президент Кыргызстана расширил свои полномочия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О кабинете министров Кыргызской Республики", которым существенно расширил свои полномочия.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О кабинете министров Кыргызской Республики", которым существенно расширил свои полномочия.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом, у Жапарова теперь есть право по собственной инициативе увольнять премьер-министра и членов кабинета министров.

К тому же, в законе прописаны основания, при наступлении которых члена правительства могут освободить от занимаемой должности.

Для членов кабмина также обозначены некоторые ограничения. Например, им нельзя заниматься предпринимательской деятельностью и задействовать административный ресурс в период избирательных кампаний.

В мае Жапаров подписал новую конституцию Кыргызстана, которая также предусматривает расширение полномочий главы государства. В соответствии с ней контроль над правительством был передан руководителю администрации президента.