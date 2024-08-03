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Президент Кыргызстана принял главу евродипломатии Жозепа Борреля

Президент Кыргызстана принял главу евродипломатии Жозепа Борреля Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля.
Другие страны
3 августа 2024 г. 12:45
Президент Кыргызстана принял главу евродипломатии Жозепа Борреля

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Кыргызстан.

Как сообщила пресс-служба президента, стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе о перспективах торгово-экономического сотрудничества, инвестиций и реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, водных ресурсов и цифровизации.

Отметим, что глава евродипломатии прибыл в Кыргызстан в пятницу, 2 августа.

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