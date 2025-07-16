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Президент Кыргызстана предостерег чиновников от хищения бюджетных средств

Президент Кыргызстана предостерег чиновников от хищения бюджетных средств Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предупредил чиновников о неизбежности наказания за хищение бюджетных средств.
Другие страны
16 июля 2025 г. 14:41
Президент Кыргызстана предостерег чиновников от хищения бюджетных средств

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предупредил чиновников о неизбежности наказания за хищение бюджетных средств.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсетях.

"Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным. Поэтому одумайтесь сейчас. В наше время хищения государственных средств быть не должно", - написал президент.

Жапаров подчеркнул, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетов государства, и напомнил, что рано или поздно каждый нарушивший закон будет привлечен к ответственности.

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