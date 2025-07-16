Президент Кыргызстана предостерег чиновников от хищения бюджетных средств

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предупредил чиновников о неизбежности наказания за хищение бюджетных средств.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предупредил чиновников о неизбежности наказания за хищение бюджетных средств.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсетях.

"Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным. Поэтому одумайтесь сейчас. В наше время хищения государственных средств быть не должно", - написал президент.

Жапаров подчеркнул, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетов государства, и напомнил, что рано или поздно каждый нарушивший закон будет привлечен к ответственности.