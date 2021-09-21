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Президент Кыргызстана предложил провести форум "ООН - Центральная Азия"

Президент Кыргызстана предложил провести форум "ООН - Центральная Азия" Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, выступил с инициативой проведения форума "ООН - Центральная Азия".
Другие страны
21 сентября 2021 г. 22:26
Президент Кыргызстана предложил провести форум ООН - Центральная Азия
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, выступил с инициативой проведения форума "ООН - Центральная Азия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник во время онлайн-выступления на заседании Генассамблеи ООН.

"Предлагаем провести в следующем году форум "ООН - Центральная Азия", - сказал он. По его словам, мероприятие можно приурочить к встрече руководителей центральноазиатского региона.

Жапаров также пригласил страны ООН направить наблюдателей на назначенные на 28 ноября нынешнего года парламентские выборы в республике. "Мы создадим все условия для их нормальной работы, надеемся, что к этому времени эпидемиологическая ситуация в стране полностью нормализуются", - подчеркнул Жапаров.

Он отметил, что в современном мире Центральная Азия, несмотря на отсутствие в регионе морских портов, становится "одним из хабов мировой торговли", в связи с чем Кыргызстан продолжает активно развивать дорожно-транспортную инфраструктуру. В частности, завершается строительство автодороги, которая соединит северные и южные области республики.

Также Кыргызстан активно выступает за начало строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. "Мы выступаем за создание хороших условий для международных перевозок, снятие барьеров на пути экономической кооперации и упрощение процедур пересечения границ", - подчеркнул президент.

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