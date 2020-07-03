О нас
Report Georgia

Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов

Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал в пятницу указ о проведении выборов в однопалатный парламент страны в октябре.
Другие страны
0
3 июля 2020 г. 08:13
Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал в пятницу указ о проведении выборов в однопалатный парламент страны в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

"Президент подписал указ "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета – ред.) Кыргызской Республики", - говорится в тексте. Голосование должно состояться 4 октября.

Жээнбеков дал Центризбиркому указание "организовать проведение выборов в соответствии с законодательством", а правительству поручил выделить "необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов". На кабинет министров также возложена обязанность обеспечить "законность, права и свободы граждан, санитарно-эпидемиологическую безопасность и защиту здоровья" людей в условиях распространения коронавируса.

"Главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош, руководителям исполнительных органов местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов", - отмечается в указе, который официально вступил в силу с момента публикации.

Выборы в 120-местный высший законодательный орган Киргизии проводятся по партийным спискам. В состав нынешнего депутатского корпуса входят представители шести политических сил.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Израиль вернулся к политике ограничений из-за COVID-19
Израиль вернулся к политике ограничений из-за COVID-19
3 июля 2020 г. 08:38
В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
3 июля 2020 г. 08:18
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок
3 июля 2020 г. 07:11
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
3 июля 2020 г. 06:16
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
3 июля 2020 г. 05:32
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.
3 июля 2020 г. 03:54
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса
3 июля 2020 г. 03:09
В Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса
ФотоВ Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса
3 июля 2020 г. 02:15
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
3 июля 2020 г. 02:01
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
3 июля 2020 г. 01:38

Последние новости

09:31
ВС Армении нарушили перемирие 52 раза за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:30
МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина Происшествия
09:23
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2020) Финансы
08:38
Израиль вернулся к политике ограничений из-за COVID-19 Другие страны
08:18
В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19 Другие страны
08:13
Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов Другие страны
08:03
Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии Индивидуальные
07:42
Третьяковская галерея открывается для посетителей Искусство
07:29
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены Наука и образование
07:11
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок Другие страны
06:50
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину Происшествия
06:44
Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде Футбол
06:16
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек Другие страны
05:32
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы Другие страны
04:10
"Тоттенхэм" на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии Футбол