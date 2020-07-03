Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал в пятницу указ о проведении выборов в однопалатный парламент страны в октябре.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал в пятницу указ о проведении выборов в однопалатный парламент страны в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

"Президент подписал указ "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета – ред.) Кыргызской Республики", - говорится в тексте. Голосование должно состояться 4 октября.

Жээнбеков дал Центризбиркому указание "организовать проведение выборов в соответствии с законодательством", а правительству поручил выделить "необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов". На кабинет министров также возложена обязанность обеспечить "законность, права и свободы граждан, санитарно-эпидемиологическую безопасность и защиту здоровья" людей в условиях распространения коронавируса.

"Главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош, руководителям исполнительных органов местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов", - отмечается в указе, который официально вступил в силу с момента публикации.

Выборы в 120-местный высший законодательный орган Киргизии проводятся по партийным спискам. В состав нынешнего депутатского корпуса входят представители шести политических сил.