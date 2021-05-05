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Президент Кыргызстана подписал новую редакцию конституции республики

Президент Кыргызстана подписал новую редакцию конституции республики Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, в среду подписал новую редакцию конституции республики.
Другие страны
5 мая 2021 г. 08:47
Президент Кыргызстана подписал новую редакцию конституции республики
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, в среду подписал новую редакцию конституции республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цремония подписания состоялась в государственной резиденции "Ала-Арча" и транслировалась в прямом телеэфире.

Поправки в основной закон республики были приняты на состоявшемся в республике 11 апреля референдуме. Они предусматривают значительное усиление полномочий главы государства и сокращение прав парламента.

"Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество", - считает глава государства.

Отметим, что разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Кроме того, президент теперь сможет избираться на два пятилетних срока, а не на один шестилетний. Фактически Кыргызстан от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели управления.

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