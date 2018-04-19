Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку кабинет министров республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент одобрил принятое ранее парламентом решение о выражении недоверия правительству и подписал указ об отставке кабинета министров", - заявили в пресс-службе главы государства.

Отметим, что депутаты парламента Кыргызстана на сегодняшнем заседании проголосовали за выражение недоверия правительству. Это решение поддержал 101 народный избранник, против выступили всего пять человек.

В соответствии с законодательством страны, принятое депутатами решение было направлено президенту, который имел право либо одобрить отставку кабмина, либо не согласиться с парламентариями.