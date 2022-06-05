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Президент Кыргызстана назначил врио генпрокурора республики

Президент Кыргызстана назначил врио генпрокурора республики Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил временно исполняющим обязанности генерального прокурора республики первого заместителя главы этого ведомства Абая Молдокматова.
Другие страны
5 июня 2022 г. 06:29
Президент Кыргызстана назначил врио генпрокурора республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил временно исполняющим обязанности генерального прокурора республики первого заместителя главы этого ведомства Абая Молдокматова.

Как передает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Другим распоряжением президент временно отстранил от должности генпрокурора Курманкула Зулушева. "Курманкула Зулушева временно отстранить от должности генерального прокурора Кыргызской Республики на период проведения следственных действий", - говорится в документе.

В пресс-службе президента пояснили, что эти меры приняты "в целях обеспечения всестороннего и справедливого рассмотрения уголовного дела в отношении министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева".

Ранее в субботу Жапаров отстранил Бейшеналиева от должности. Позже его арестовали по делу о махинациях с вакцинами от коронавируса, в результате чего, по версии следствия, государству нанесен ущерб на сумму около 18 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan baş prokurorunun səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq birinci müavin icra edəcək

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