Президент Кыргызстана дал старт строительству города Асмана

Церемония начала строительства в Кырыгызстане города Асмана, который должен стать туристическим и экономическим центром страны, прошла в Иссык-Кульской области с участием президента республики Садыра Жапарова.

Церемония начала строительства в Кырыгызстане города Асмана, который должен стать туристическим и экономическим центром страны, прошла в Иссык-Кульской области с участием президента республики Садыра Жапарова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция закладки памятной капсулы главой государства на месте будущего города шла в прямом эфире местных телеканалов.

"Асман в будущем станет локомотивом развития экономики Кыргызстана", - заявил Жапаров. "На строительство Асмана из бюджета не будет потрачено ни одного сома", - сказал он.

Как пояснил президент, строительство Асмана ведется именно в Иссык-Кульской области, поскольку тут находится курортная зона одноименного озера, а также развита туристическая инфраструктура. По этой причине, пояснил он, инвесторы согласны вкладывать средства в строительство нового города.

Впервые о намерении построить в Иссык-Кульской области город Асман власти республики объявили в 2021 году. По замыслу авторов, он будет рассчитан примерно на 500-700 тыс. жителей, при этом население всей Иссык-Кульской области составляет около 490 тыс. человек. Планируется, что город займет 4 тыс. га, а по форме будет напоминать струнный музыкальный инструмент комуз. Асман станет новым туристическим и экономическим центром Кырыгызстана, а для его возведения используют самые современные технологии.