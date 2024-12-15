Президент Кубы выступил за создание зоны мира в Латинской Америке

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил на саммите Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) в Каракасе за единство народов Латинской Америки и создание зоны мира в регионе.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил на саммите Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) в Каракасе за единство народов Латинской Америки и создание зоны мира в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión .

"Империализм никогда не отказывался от цели разделить народы, поэтому мы подтверждаем абсолютную актуальность провозглашения Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира", - заявил Диас-Канель. Он подчеркнул важное значение интеграции для экономического развития стран АЛБА, которые отмечают 20-летие создания своего регионального объединения.

Диас-Канель потребовал "полной и безоговорочной" отмены односторонних принудительных мер США, введенных против Кубы и Венесуэлы. Кубинский лидер подчеркнул, что "это требование международного сообщества, поскольку правительство США на протяжении 62 лет навязывает Кубе самую суровую и продолжительную систему односторонних принудительных мер, применявшуюся против какой-либо страны".