Президент Кубы сообщил о повреждении домов и ЛЭП в результате землетрясений

Мощные землетрясения на Кубе вызвали оползни, повреждения жилых домов и линий электропередач.
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"Из Совета национальной обороны мы связались с первыми секретарями партии в Сантьяго-де-Куба и Гранме, провинциях, пострадавших от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач", — написал он.
Также президент Кубы призвал население пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма оставаться на открытых местах.
Напомним, что у берегов Кубы произошли два мощных землетрясения магнитудами 5,9 и 6,8.