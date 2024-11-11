Президент Кубы сообщил о повреждении домов и ЛЭП в результате землетрясений

Мощные землетрясения на Кубе вызвали оползни, повреждения жилых домов и линий электропередач.

Мощные землетрясения на Кубе вызвали оползни, повреждения жилых домов и линий электропередач.

Как передает Report , об этом президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Из Совета национальной обороны мы связались с первыми секретарями партии в Сантьяго-де-Куба и Гранме, провинциях, пострадавших от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач", — написал он.

Также президент Кубы призвал население пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма оставаться на открытых местах.

Напомним, что у берегов Кубы произошли два мощных землетрясения магнитудами 5,9 и 6,8.