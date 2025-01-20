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Президент Кубы объявил 20 января днем траура по погибшим солдатам

Президент Кубы объявил 20 января днем траура по погибшим солдатам Власти Кубы объявили 20 января днем траура по солдатам, погибшим при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин.
Другие страны
20 января 2025 г. 12:35
Президент Кубы объявил 20 января днем траура по погибшим солдатам

Власти Кубы объявили 20 января днем траура по солдатам, погибшим при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсетях.

"Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы из военного округа Ольгин", - отметил он.

Напомним, что в результате взрывов, произошедших 7 января на складе боеприпасов, погибли 13 военных.

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Версия на азербайджанском языке Kuba prezidenti ölkədə matəm günü elan edib

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