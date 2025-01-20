Президент Кубы объявил 20 января днем траура по погибшим солдатам

Власти Кубы объявили 20 января днем траура по солдатам, погибшим при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин.

Власти Кубы объявили 20 января днем траура по солдатам, погибшим при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсетях.

"Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы из военного округа Ольгин", - отметил он.

Напомним, что в результате взрывов, произошедших 7 января на складе боеприпасов, погибли 13 военных.