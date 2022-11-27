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Президент Кубы обсудил с турецкими компаниями вопрос инвестиций в энергосектор страны

Президент Кубы обсудил с турецкими компаниями вопрос инвестиций в энергосектор страны Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился в субботу в Стамбуле с представителями турецкого бизнеса и обсудил с ними вопросы инвестиций в экономику острова, в частности, в энергетический сектор.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 11:45
Президент Кубы обсудил с турецкими компаниями вопрос инвестиций в энергосектор страны

Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился в субботу в Стамбуле с представителями турецкого бизнеса и обсудил с ними вопросы инвестиций в экономику острова, в частности, в энергетический сектор.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Кубы.

"В присутствии около 40 бизнесменов из евразийской страны, связанных с такими важными секторами, как энергетика, туризм, здравоохранение, авиация и текстильное производство, президент Кубы кратко рассказал о некоторых основных инвестициях, которые в настоящее время развиваются между Кубой и Турцией... Он выделил контракт на выработку электроэнергии [турецкими] плавучими электростанциями, которых в настоящее время на Кубе насчитывается семь,… и использование возобновляемых источников энергии в целях повышения энергоэффективности", - говорится в тексте.

Президент отметил, что сотрудничество с турецкими компаниями в энергетическом секторе помогло Кубе справиться с нехваткой генерации в летний период.

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