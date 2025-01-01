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Президент Кот-д'Ивуара заявил о решении вывести из страны французский контингент

Президент Кот-д'Ивуара заявил о решении вывести из страны французский контингент Лидера Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что французский контингент будет выведен из страны.
Другие страны
1 января 2025 г. 03:09
Президент Кот-д'Ивуара заявил о решении вывести из страны французский контингент

Лидера Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что французский контингент будет выведен из страны.

Как передает Report, об этом президент рассказал, выступая с обращением к нации.

Уаттара сказал, что ивуарийцы должны гордиться модернизированным состояним собственных вооруженных сил.

"В этом контексте мы приняли решение о скоординированном и организованном выводе французских войск", - сказал он. Франция рассматривала сокращение своего военного присутствия в странах Западной и Центральной Африки, включая Кот-д’Ивуар, до 600 военнослужащих из примерно 2200 имеющихся на данный момент.

Ранее президент Сенегала Бассиру Диомай Фай также заявил о намерении вывести французский и другие иностранные контингенты из страны в 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке Kot-d'İvuar lideri Fransa hərbçilərinin ölkədən çıxarılacağını bəyan edib

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