Президент Кореи заявил о стремлении снизить напряженность на Корейском полуострове

Южная Корея продолжит принимать превентивные меры для снижения военной напряженности и укрепления доверия с КНДР для содействия миру на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, выступая на закрытии саммита АТЭС.

"Военная конфронтация, напряженность и ядерные проблемы сдерживают стабильность и сотрудничество не только на Корейском полуострове, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что "Республика Корея стремится открыть новую главу на Корейском полуострове посредством мирного сосуществования и совместного процветания, руководствуясь принципом решения вопросов путем диалога".