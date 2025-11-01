Президент Кореи заявил о стремлении снизить напряженность на Корейском полуострове
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 09:52
Южная Корея продолжит принимать превентивные меры для снижения военной напряженности и укрепления доверия с КНДР для содействия миру на Корейском полуострове и в регионе в целом.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, выступая на закрытии саммита АТЭС.
"Военная конфронтация, напряженность и ядерные проблемы сдерживают стабильность и сотрудничество не только на Корейском полуострове, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.
Южнокорейский лидер подчеркнул, что "Республика Корея стремится открыть новую главу на Корейском полуострове посредством мирного сосуществования и совместного процветания, руководствуясь принципом решения вопросов путем диалога".
Последние новости
10:12
Москва и Баку обсуждают запуск пилотного проекта по электронным накладнымБизнес
10:11
Экс-министр экономики Кубы обвиняется в шпионаже и коррупцииДругие страны
10:09
Фото
SOCAR и Карабахский университет подписали договор о сотрудничествеНаука и образование
10:04
В Азербайджане рынок добровольного страхования вырос на 15,2%Финансы
10:01
Дорожная полиция усилила патрулирование из-за интенсивности движения в выходные дниВнутренняя политика
09:52
Президент Кореи заявил о стремлении снизить напряженность на Корейском полуостровеДругие страны
09:50
В Баку завершился турнир по мини-футболу, проведенный по инициативе Лейлы АлиевойФутбол
09:43
ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукцииФинансы
09:34