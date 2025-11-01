Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Президент Кореи заявил о стремлении снизить напряженность на Корейском полуострове

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 09:52
    Южная Корея продолжит принимать превентивные меры для снижения военной напряженности и укрепления доверия с КНДР для содействия миру на Корейском полуострове и в регионе в целом.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, выступая на закрытии саммита АТЭС.

    "Военная конфронтация, напряженность и ядерные проблемы сдерживают стабильность и сотрудничество не только на Корейском полуострове, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

    Южнокорейский лидер подчеркнул, что "Республика Корея стремится открыть новую главу на Корейском полуострове посредством мирного сосуществования и совместного процветания, руководствуясь принципом решения вопросов путем диалога".

