Президент компании Nintendo Сатору Ивата умер от рака

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент японской компании Nintendo Сатору Ивата скончался на 56-м году жизни, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Глава Nintendo умер 11 июля, но официально это подтвердили только в ночь на понедельник. Известно, что Ивата страдал от опухоли в желчевыводящих путях.

Компания Nintendo специализируется на создании видеоигр и разработке игровых приставок.

Ивата возглавил компанию в 2002 году, сменив на этом посту Хироси Ямаути и став четвертым президентом Nintendo. На своем посту Ивата руководил созданием и продвижением на рынке приставки Wii, которую он лично впервые представил публике в 2005 году.