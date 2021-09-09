Президент Колумбии заявил о планирующихся атаках на полицейские посты

Вандалы, финансируемые преступными группировками, готовят нападения на полицейские участки в Боготе в годовщину приведшей к волне протестов против смерти местного жителя при задержании.

Вандалы, финансируемые преступными группировками, готовят нападения на полицейские участки в Боготе в годовщину приведшей к волне протестов против смерти местного жителя при задержании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент республики Иван Дуке.

"Разведывательные службы установили, что в некоторых местах вандалы или лица, финансируемые вооруженными группировками, могут попытаться совершить нападения на полицейские посты", - приводит его слова на сайте радиостанция Radio Nacional de Colombia.

Радиостанция отметила, что в социальных сетях публикуются призывы принять участие в протестах, приуроченных к годовщине смерти Харьера Ордоньеса. 8 сентября 2020 года полицейские при задержании повалили его на землю и применили против него электрошокер. Несмотря на то, что задержанный просил их остановиться, полицейские продолжали наносить удары током. Позже мужчина умер в больнице.