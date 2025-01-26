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Президент Колумбии запретил посадку самолетов США с депортируемыми колумбийцами

Президент Колумбии запретил посадку самолетов США с депортируемыми колумбийцами Президент Колумбии Густаво Петро запретил самолетам США, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории страны.
Другие страны
26 января 2025 г. 18:18
Президент Колумбии запретил посадку самолетов США с депортируемыми колумбийцами

Президент Колумбии Густаво Петро запретил самолетам США, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории страны.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"США не должны обращаться с мигрантами из Колумбии как с преступниками. Я не разрешаю прибытие североамериканских самолетов с колумбийскими мигрантами на нашу территорию. США должны ввести правила достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем", - заявил колумбийский лидер.

Напомним, что 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

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Версия на азербайджанском языке Qustavo Petro deportasiya olunan kolumbiyalıları daşıyan ABŞ təyyarələrini ölkəyə buraxmayacaq

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