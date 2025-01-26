Президент Колумбии запретил посадку самолетов США с депортируемыми колумбийцами

Президент Колумбии Густаво Петро запретил самолетам США, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории страны.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"США не должны обращаться с мигрантами из Колумбии как с преступниками. Я не разрешаю прибытие североамериканских самолетов с колумбийскими мигрантами на нашу территорию. США должны ввести правила достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем", - заявил колумбийский лидер.
Напомним, что 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.