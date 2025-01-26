Президент Колумбии запретил посадку самолетов США с депортируемыми колумбийцами

Президент Колумбии Густаво Петро запретил самолетам США, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории страны.

Президент Колумбии Густаво Петро запретил самолетам США, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории страны.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"США не должны обращаться с мигрантами из Колумбии как с преступниками. Я не разрешаю прибытие североамериканских самолетов с колумбийскими мигрантами на нашу территорию. США должны ввести правила достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем", - заявил колумбийский лидер.

Напомним, что 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.