Восемь человек погибли в Колумбии в результате крушения самолета

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил о гибели военных при крушении самолета.

Как передает Report, "наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни", – написал Сантос в Twitter.

По предварительным данным спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы.

Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну, сообщает портал Tiempo.