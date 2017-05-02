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    Восемь человек погибли в Колумбии в результате крушения самолета

    Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил о гибели военных при крушении самолета.

    Как передает Report, "наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни", – написал Сантос в Twitter.

    По предварительным данным спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы.

    Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну, сообщает портал Tiempo.

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