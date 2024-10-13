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Президент Колумбии после теракта разрешил бомбардировку повстанцев в Кауке

Президент Колумбии после теракта разрешил бомбардировку повстанцев в Кауке Колумбийский лидер Густаво Петро после теракта с дроном в департаменте Каука, где проходит войсковая операция по зачистке населенного пункта Эль-Платеадо от одной из структур бывших Революционных вооруженных сил Колумбии, разрешил бомбардировку позиций бо
Другие страны
13 октября 2024 г. 08:18
Президент Колумбии после теракта разрешил бомбардировку повстанцев в Кауке

Колумбийский лидер Густаво Петро после теракта с дроном в департаменте Каука, где проходит войсковая операция по зачистке населенного пункта Эль-Платеадо от одной из структур бывших Революционных вооруженных сил Колумбии, разрешил бомбардировку позиций боевиков.

Как сообщает Report, Густаво Петро поделился соответствующей публикацией на своей странице в соцсети "Х".

"Бомбардируя мирное население, EMC (группировка "Центральный генеральный штаб" - ред.) вынуждает нас по принципу взаимности бомбить их части. Направляю вам послание: победите жадность и придите к миру ради колумбийского народа", - говорится в публикации.

На рассвете в субботу министерство обороны Колумбии начало операцию "Персей" по зачистке населенного пункта Эль-Платеадо от обосновавшихся там подразделений группировки "Центральный генеральный штаб" (лат. EMC). В деревню населением около 8 тысяч человек прибыла группа из 1400 солдат с бронетехникой.

Во время беспорядков с участием местных жителей и группы военнослужащих в центральный парк Эль-Платеадо прилетел дрон с самодельным взрывным устройством. В результате взрыва сброшенной бомбы пострадали, по информации местных СМИ, от 14 до 17 гражданских лиц. Исполнение этого теракта в местных СМИ также приписывают повстанцам из ЕМС, которые якобы могли целиться в группу военнослужащих.

По словам президента Петро, после пяти лет контроля над Эль-Платеадо ЕМС превратили этот населенный пункт в международную кокаиновую биржу. "Крепость диссидентов", как называют Эль-Платеадо, находится на пути через каньон Микай к Тихому океану, который используют для поставок в порты кокаина и марихуаны из департаментов Каука и Нариньо.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya Prezidenti terrordan sonra üsyançıların mövqelərinin bombardmanına icazə verib

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