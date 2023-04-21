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Президент Колумбии попросил у США дроны для борьбы с наркоторговлей

Президент Колумбии попросил у США дроны для борьбы с наркоторговлей Президент Колумбии Густаво Петро попросил у США дроны и катера для борьбы с наркоторговлей.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 09:15
Президент Колумбии попросил у США дроны для борьбы с наркоторговлей

Президент Колумбии Густаво Петро попросил у США дроны и катера для борьбы с наркоторговлей.

Как передает Report, об этом он сообщил в после встречи с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне.

"Я попросил немного больше помощи в этом плане. Мы нуждаемся в большем количестве плавсредств, лодок, дронов", - сказал он журналистам.

По словам Петро, Колумбии нужно больше техники, чтобы бороться с "теми, кто делает бизнес на наркоторговле".

Согласно данным доклада Управления ООН по наркотикам и преступности, в прошлом году площадь незаконных посевов коки в Колумбии увеличилась на 43%, до 204 тыс. га, что стало рекордным показателем. Незаконные посевы кустов коки сконцентрированы преимущественно в бедных регионах в департаментах Нариньо, Норте-де-Сантандер и Путумайо. Как отмечают специалисты, в прошлые годы в этих регионах было отмечено снижение площадей посевов запрещенных культур за счет принудительного уничтожения плантаций, однако из-за сложности поддержания этого механизма и отсутствия дополнительных мер, направленных на борьбу с бедностью, в 2021 году площадь посевов вновь увеличилась.

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