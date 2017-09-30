Президент Колумбии подписал указ о прекращении огня с повстанцами АНО

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал указ о прекращении огня с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).

Как передает Report, об этом написал Сантос в Twitter.

«Я подписал указ о запуске режима прекращения огня с группировкой АНО с 1 октября. Это первый обоюдный документ о прекращении огня, который подписывает АНО за всю свою историю», — написал Сантос в Twitter.

4 сентября правительство Колумбии и повстанцы АНО договорились о прекращении огня.