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    Президент Колумбии подписал указ о прекращении огня с повстанцами АНО

    Это первый обоюдный документ о прекращении огня

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал указ о прекращении огня с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).

    Как передает Report, об этом написал Сантос в Twitter.

    «Я подписал указ о запуске режима прекращения огня с группировкой АНО с 1 октября. Это первый обоюдный документ о прекращении огня, который подписывает АНО за всю свою историю», — написал Сантос в Twitter.

    4 сентября правительство Колумбии и повстанцы АНО договорились о прекращении огня.

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