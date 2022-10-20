Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики

Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную.

Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

По его мнению, грядет несомненный экономический кризис, а Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики в мире.

Он добавил, что экономика Европы рушится после того, как на континенте развязана война за газ и энергию, из-за чего в кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция.

"США принимают меры собственной защиты, иногда не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустела, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо", - подчеркнул президент Колумбии.