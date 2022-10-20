Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики

Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную.
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По его мнению, грядет несомненный экономический кризис, а Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики в мире.
Он добавил, что экономика Европы рушится после того, как на континенте развязана война за газ и энергию, из-за чего в кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция.
"США принимают меры собственной защиты, иногда не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустела, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо", - подчеркнул президент Колумбии.