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Президент Колумбии обвинил Мадуро в предоставлении убежища террористам и наркоторговцам

​Президент Колумбии обвинил Мадуро в предоставлении убежища террориста

Президент Колумбии Иван Дуке обвинил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в предоставлении убежища террористам и торговцам наркотиками. Как передаёт Report, соответствующее заявление он сделал во время своей поездки в Китай.

"Он (Николас Мадуро) принимал колумбийских террористов на протяжении многих лет. Это еще раз подтверждает, что Венесуэла является убежищем для террористов и торговцев наркотиками", - заявил Дуке, чьи слова приводит агентство EFE.

Колумбийский лидер также вновь подчеркнул, что на территории Боливарианской Республики скрываются представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), борьбу с которой ведет Богота.

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