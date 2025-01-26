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Президент Колумбии: Нелегалы из США обязаны урегулировать свой статус

Президент Колумбии: Нелегалы из США обязаны урегулировать свой статус Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что все нелегально находящиеся на территории республики граждане США должны урегулировать свой миграционный статус.
Другие страны
26 января 2025 г. 23:18
Президент Колумбии: Нелегалы из США обязаны урегулировать свой статус

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что все нелегально находящиеся на территории республики граждане США должны урегулировать свой миграционный статус.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Американские граждане, которые этого пожелают, могут находиться в Колумбии. Я верю в свободу человека. Однако более 15 666 человек являются нелегальными мигрантами, и в соответствии с колумбийским законодательством они должны легализовать свое пребывание", - говорится в публикации.

"Вы никогда не увидите, как я сжигаю флаг США или провожу рейд по возвращению в США нелегальных иммигрантов в наручниках", - добавил колумбийский лидер.

"Истинные либертарианцы никогда не будут посягать на свободу человека. Мы - противоположность нацистам", - резюмировал президент.

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