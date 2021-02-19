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Президент Кыргызыстана выступил против изменения статуса русского языка

Президент Кыргызыстана выступил против изменения статуса русского языка В Кыргызыстане русский язык имеет статус официального
Другие страны
19 февраля 2021 г. 09:48
Президент Кыргызыстана выступил против изменения статуса русского языка
Садыр Жапаров

Президент Кыргызыстана Садыр Жапаров выступает против изменения статуса русского языка в республике. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в своей статье "Союзнические узы", опубликованной сегодня в правительственной киргизской газете "Слово Кыргызстана".

"Русский [язык] - не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей конституции. И я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе", - отметил Жапаров.

В Кыргызыстане русский язык имеет статус официального, киргизский язык - государственный.

Жапаров также выступил с предложением продлить перекрестный год республики в России и РФ в Кыргызыстане. "От имени многонационального народа Кыргызстана я предлагаю продлить сроки проведения перекрестного года. Уверен, что найду поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства", - отметил Жапаров.

Год России в Кыргызыстане и Год Кыргызыстана России был торжественно открыт в феврале прошлого года в Москве, однако из-за пандемии коронавируса запланированные в его рамках мероприятия пришлось отменить.

По мнению президента Кыргызыстана, укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам страны.

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