Президент Киргизии призвал остановить эскалацию в отношениях РФ-Турция

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал остановить эскалацию напряжения в отношениях России и Турции, об этом он заявил в субботу во время международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Президент Киргизии принимает участие в международной конференции, которая проходит в Ашхабаде в рамках своего официального визита в Туркмению. В рамках визита в Туркменистан глава киргизского государства встретился со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, а также провел переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. После Туркмении Атамбаев посетит Кувейт и Катар.

Президент отметил, что хотел бы поддержать призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к России и Турции. И призвал "остановить эскалацию напряженности в двусторонних отношениях, восстановить партнерские, добрососедские и дружеские отношения, которые были до недавнего времени у этих близких братских стран", — сообщает пресс-служба главы киргизского государства.

В своей речи Атамбаев также подчеркнул, что на протяжении многих лет Туркменистан активно выступает в качестве надежного союзника и эффективного партнера ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе.

По его словам, после государственного визита президента Бердымухамедова в Бишкек в нынешнем году отношения между странами выходят на новый качественный уровень. "Взаимовыгодное киргизско-туркменское сотрудничество зиждется на исторически сложившихся между нашими народами и государствами дружественных и братских отношениях, на общности судеб и интересов, языка и культуры, обычаев и традиций, духовных ценностей", — подчеркнул он.