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    Президент Кыргызстан прибыл в Грузию с официальным визитом

    В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Грузию с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба киргизского лидера.

    "Атамбаев сегодня, 12 октября, прибыл с официальным визитом в Грузию. В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили", - говорится в сообщении.

    Как уточняет пресс-служба, в ходе встречи лидеры двух стран обсудят расширение двусторонних отношений, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется также подписание двусторонних документов.

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