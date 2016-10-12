Президент Кыргызстан прибыл в Грузию с официальным визитом

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Грузию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба киргизского лидера.

"Атамбаев сегодня, 12 октября, прибыл с официальным визитом в Грузию. В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе встречи лидеры двух стран обсудят расширение двусторонних отношений, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется также подписание двусторонних документов.