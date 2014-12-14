Президент Кипра выписан из больницы после операции на сердце

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кипра Никос Анастасиадис в воскресенье выписан из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке, где он находился со 2 декабря в связи с операцией на сердце, сообщает Кипрское агентство новостей.

Анастасиадису была проведена операция на митральном клапане. Как заявил лечащий врач президента, кардиохирург Дэвид Адамс, все проблемы полностью устранены, президент в состоянии исполнять свои обязанности.

Анастасиадис еще около десяти дней проведет в гостинице Regency на Манхэттене, прежде чем врачи разрешат ему вернуться на Кипр. Ранее сообщалось, что вернуться на Кипр президент планировал до Рождества 25 декабря.

Анастасиадису 68 лет, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости". Президентом Кипра он избран в феврале 2013 года.