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    Президент Кипра: Угон египетского самолета не связан с терроризмом

    Никос Анастасиадис: Все всегда связано с женщиной

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Угон египетского самолета, совершившего посадку в аэропорту кипрского города Ларнака, не является терактом. Как сообщает Report со ссылкой на Reuetrs, об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис.

    "Речь не идет о чем-то, что имеет отношение к терроризму", - заявил президент. "Все всегда связано с женщиной", - добавил он. 

    Ранее сообщалось, что угонщик самолета мог иметь личные мотивы. Он попросил о встрече со своей бывшей женой-киприоткой. Полиция уже нашла эту женщину, которую зовут Марина Парасху, ее везут в аэропорт.

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