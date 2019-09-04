Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа

Президент Кипра Никос Анастасиадис предложил туркам-киприотам решение проблемы с эксплуатацией месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра - открыть эскроу-счёт для перевода доли турок-киприотов от продажи природного газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает кипрское издание газета "Катимерини".

По данным газеты, Анастасиадис сделал конкретное предложение на встрече с лидером турецкой общины Мустафой Акынджи 9 августа, и затем оно было представлено в письменном виде.

"Предложение, в полной мере учитывающее любые опасения, высказанные турецкой стороной в отношении доли доходов от углеводородов, представлено на рассмотрение лидера киприотов-турок Мустафы Акынджи", - пишет газета.

"Первая реакция турецкого лидера выглядит позитивной, однако судьба предложения президента будет решена в Анкаре",- говорится в статье.

Сейчас на острове находится специальный посланник генерального секретаря ООН по кипрскому вопросу Джейн Холл Лют, которая проводит встречи с Анастасиадисом и Акынджи с целью возобновить переговоры по урегулированию.