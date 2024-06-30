Президент Кении заявил о гибели 19 человек во время протестов

Президент Кении Уильям Руто заявил, что в ходе протестов в Кении погибли 19 человек, а ущерб городской инфраструктуре составил $18,5 млн.

Президент Кении Уильям Руто заявил, что в ходе протестов в Кении погибли 19 человек, а ущерб городской инфраструктуре составил $18,5 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Citizen.

"На моих руках нет крови. 19 человек, по данным, которые есть у меня от служб безопасности, погибли. К сожалению, так как при демократии так быть не должно. Но, к слову, ущерб собственности составил 2,4 млрд шиллингов (примерно $18,5 млн - ред.), включая офис Верховного судьи, Городскую ратушу и Парламент, которые были сожжены", - заявил У.Руто.

При этом ранее сообщалось о как минимум 31 погибшем, такие данные приводила правозащитная организация Human Rights Watch.

Президент также добавил, что все нарушители правопорядка будут задержаны и наказаны.