Президент Кении призвал уважать аннулирование результатов выборов

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что хотя не согласен с решением Верховного суда (ВС) страны аннулировать результаты президентских выборов, он уважает данное решение и призывает к тому же своих сограждан.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс.

"Мы уважаем это (решение). Мы с ним не согласны. И опять же, я призываю к миру… Это суть демократии", - цитирует агентство Кениату.

В пятницу Верховный суд Кении признал недействительными результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент. Согласно постановлению ВС, новые президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней.