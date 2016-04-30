Президент Кении приказал арестовать владельца рухнувшего дома

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Президент Кении Ухуру Кеньятта приказал арестовать владельца рухнувшего в столице Найроби здания, в результате чего погибли не менее семи человек, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Жилой дом рухнул в результате ливневых дождей и наводнения, однако эксперты заявляют, что согласно прошлогодней проверке, половина зданий в Найроби находится в аварийном состоянии.

Местные власти сообщили, что рухнувший дом был построен всего два года назад, но в ходе строительства не соблюдались требования качества.

По разным сообщениям, в доме было шесть или семь этажей.

Президент Кеньятта, посетивший место трагедии, заявил, что здания, расположенные рядом с разрушенным домом, также небезопасны, и обратился к их жителям с просьбой покинуть дома.

Спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Как сообщил представитель службы спасения, из-под завалов извлечен 121 человек.