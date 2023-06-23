Президент Кении отметил признаки геноцида в конфликте в Судане

"В Судане уже есть признаки геноцида, то, что происходит в Судане, неприемлемо. Обе стороны используют военную силу для разрушения страны и убийства мирных жителей. Война бессмысленна, война никоим образом не является законной".

В Судане уже есть признаки геноцида, то, что происходит в Судане, неприемлемо. Обе стороны используют военную силу для разрушения страны и убийства мирных жителей. Война бессмысленна, война никоим образом не является законной.

Как передает Report , об этом сказал президент Кении Уильям Руто в интервью французскому телеканалу France 24.

Руто сообщил, что две недели назад он провел региональное совещание по ситуации в Судане, чтобы остановить конфликт.

"Проблема не будет решена, пока мы не пригласим к столу переговоров командующего армией генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, главу сил быстрого реагирования генерала Мухаммеда Хамдана Дагало, политических лидеров и гражданское общество", - подчеркнул президент Кении. По его мнению, эта цель достижима.

Решением состоявшегося 12 июня саммита Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) был создан квартет (Джибути, Кения, Эфиопия, Южный Судан) по поискам мирного урегулирования в Судане. Его возглавил Руто. Саммит обязал квартет организовать очную встречу с аль-Бурханом и Дагало, которые возглавляют противоборствующие в Судане силы.