О нас

Президент Кении отметил признаки геноцида в конфликте в Судане

Президент Кении отметил признаки геноцида в конфликте в Судане "В Судане уже есть признаки геноцида, то, что происходит в Судане, неприемлемо. Обе стороны используют военную силу для разрушения страны и убийства мирных жителей. Война бессмысленна, война никоим образом не является законной".
Другие страны
23 июня 2023 г. 23:00
Президент Кении отметил признаки геноцида в конфликте в Судане

В Судане уже есть признаки геноцида, то, что происходит в Судане, неприемлемо. Обе стороны используют военную силу для разрушения страны и убийства мирных жителей. Война бессмысленна, война никоим образом не является законной.

Как передает Report, об этом сказал президент Кении Уильям Руто в интервью французскому телеканалу France 24.

Руто сообщил, что две недели назад он провел региональное совещание по ситуации в Судане, чтобы остановить конфликт.

"Проблема не будет решена, пока мы не пригласим к столу переговоров командующего армией генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, главу сил быстрого реагирования генерала Мухаммеда Хамдана Дагало, политических лидеров и гражданское общество", - подчеркнул президент Кении. По его мнению, эта цель достижима.

Решением состоявшегося 12 июня саммита Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) был создан квартет (Джибути, Кения, Эфиопия, Южный Судан) по поискам мирного урегулирования в Судане. Его возглавил Руто. Саммит обязал квартет организовать очную встречу с аль-Бурханом и Дагало, которые возглавляют противоборствующие в Судане силы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Пять стран призвали ООН расследовать поставки иранских дронов России
Пять стран призвали ООН расследовать поставки иранских дронов России
23 июня 2023 г. 20:47
Германский парламент упростил въезд специалистам за пределами ЕС
Германский парламент упростил въезд специалистам за пределами ЕС
23 июня 2023 г. 19:57
В Индонезии началось извержение вулкана Семеру
В Индонезии началось извержение вулкана Семеру
23 июня 2023 г. 19:17
Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год
Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год
23 июня 2023 г. 19:05
Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции
Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции
23 июня 2023 г. 18:43
Глава Вагнер: Российская армия отступает в Украине, президента Путина обманывают
Глава "Вагнер": Российская армия отступает в Украине, президента Путина обманывают
23 июня 2023 г. 16:27
ЕС может одобрить 9-ый пакет санкций против Ирана 26 июня
ЕС может одобрить 9-ый пакет санкций против Ирана 26 июня
23 июня 2023 г. 16:15
Глава МИД: У Франции нет права вмешиваться во внутренние дела Алжира
Глава МИД: У Франции нет права вмешиваться во внутренние дела Алжира
23 июня 2023 г. 15:29
Politico: Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года
Politico: Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года
23 июня 2023 г. 15:23
В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией
В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией
23 июня 2023 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi