Президент Кении назначил главу МВД и других министров

Президент Кении Уильям Руто назначил новых главу МВД, министра сельского хозяйства, министра инвестиций, торговли и промышленности и министра информации, связи и цифровой экономики.

Президент Кении Уильям Руто назначил новых главу МВД, министра сельского хозяйства, министра инвестиций, торговли и промышленности и министра информации, связи и цифровой экономики.

Как передает Report , об этом сообщила газета Star.

Как отмечается, министерство внутренних дел возглавит бывший министр по делам молодежи, креативной экономики и спорта Кипчумба Меркомен. Он заменит на этом посту Китуре Киндики, который в октябре этого года стал вице-президентом страны.

Экс-министр здравоохранения Мутахи Кагве станет министром сельского хозяйства и скотоводства, а Ли Киньянджуи возглавит министерство инвестиций, торговли и промышленности. Бывший министр инвестиций и торговли Салим Мвурия займет должность министра по делам молодежи, креативной экономики и спорта. Министерство информации, связи и цифровой экономики возглавит Уильям Кабого. Кагве, Киньянджуи и Кабого занимали должности в администрации предыдущего президента Кении Ухуру Кениаты.