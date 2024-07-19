Президент Кении назначил 11 министров своего кабинета

Президент Кении Уильям Руто назначил 11 министров своего кабинета.
Как передает Report, об этом сообщило издание Star.
"Президент Уильям Руто назначил новых членов кабинета спустя неделю после роспуска кабинета министров, в который входил 21 человек", - говорится в сообщении.
Президент произвел назначения в том числе на посты министра внутренних дел, здравоохранения, обороны и транспорта.
Ранее Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими.
По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51 человек.