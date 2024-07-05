Президент Кении намерен провести изменения в правительстве из-за протестов

В Кении ожидаются изменения в структуре правительства на фоне протестов против повышения налогов.

В Кении ожидаются изменения в структуре правительства на фоне протестов против повышения налогов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Кении Уильям Руто.

"Последние две недели были трудным временем для нас как страны… За всеми этими мерами последуют изменения в правительстве, которые я проведу в скором времени", - заявил он.

Руто анонсировал создание независимой рабочей группы для проведения аудита госдолга, сокращение числа советников в правительстве вдвое, роспуск 47 госкорпораций.

Кроме того, он объявил, что в целях сокращения государственных расходов госслужащим в возрасте 60 лет и старше не продлят срок полномочий.