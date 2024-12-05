Президент Казахстана провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост главы США.

В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост главы США.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, Токаев изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

Согласно информации, политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.

Отмечается, что Токаев и Трамп договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.