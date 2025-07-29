О нас

Президент Казахстана призвал турецкий бизнес к участию в масштабных проектах страны

Президент Казахстана призвал турецкий бизнес к участию в масштабных проектах страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории республики в настоящее время осуществляют деятельность около 4 тысяч турецких компаний.
Другие страны
29 июля 2025 г. 22:08
Президент Казахстана призвал турецкий бизнес к участию в масштабных проектах страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории республики в настоящее время осуществляют деятельность около 4 тысяч турецких компаний.

Как передает Report, об этом он сообщил в ходе переговоров с представителями турецкого бизнеса и властей.

По его словам, совместно с турецкими партнёрами уже реализован ряд проектов на общую сумму порядка 6 миллиардов долларов. Эти проекты охватывают ключевые отрасли — энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину и туризм. Кроме того, объём казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов.

"В качестве открытого и надёжного партнёра мы всегда готовы поддержать турецких инвесторов. Приглашаем турецкие компании к участию в крупных долгосрочных проектах. Перед нами открываются широкие возможности для укрепления транспортно-логистических связей. Сегодня около 85% сухопутных грузов между Европой и Китаем проходит через Казахстан. Особое значение имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута — Среднего коридора", — отметил Токаев.

Президент сообщил, что Казахстан активно модернизирует железные дороги, строит новые автотрассы и обновляет инфраструктуру на Каспийском море для стимулирования судоходства. Турецкие инвесторы, по его словам, могут рассчитывать на особые льготы со стороны казахстанского правительства.

Отдельное внимание в переговорах было уделено вопросам энергетического сотрудничества. Глава государства напомнил, что ежегодно по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан в Турцию поставляется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Обсуждаются возможности увеличения объёмов экспорта.

"Мы приветствуем намерение компании Turkiye Petroleum выйти на рынок Казахстана. Также нас интересует опыт турецких компаний в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Казахстан готов к реализации совместных энергетических проектов", — подчеркнул Токаев.

Сельское хозяйство также обозначено как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Президент отметил, что Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Турции и активно экспортирует зерно и другую аграрную продукцию.

В завершение он выразил заинтересованность в применении турецких технологий в сельском хозяйстве, подчеркнув значимость цифровизации отрасли, повышения производительности и развития переработки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Трамп: США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины
Трамп: США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины
29 июля 2025 г. 21:53
Израиль отверг заявление Стармера о планах по признанию Палестины
Израиль отверг заявление Стармера о планах по признанию Палестины
29 июля 2025 г. 21:40
США и Китай продлили тарифное перемирие еще на три месяца
США и Китай продлили тарифное перемирие еще на три месяца
29 июля 2025 г. 20:57
Стармер: Лондон готов признать Палестину в сентябре, если Израиль не изменит политику в Газе
Стармер: Лондон готов признать Палестину в сентябре, если Израиль не изменит политику в Газе
29 июля 2025 г. 20:19
У берегов Ливии при кораблекрушении погибли не менее 18 мигрантов
У берегов Ливии при кораблекрушении погибли не менее 18 мигрантов
29 июля 2025 г. 20:08
Международный фронт деколонизации не принял Буживальское соглашение
Международный фронт деколонизации не принял Буживальское соглашение
29 июля 2025 г. 19:51
Депутат ЕП: Если Евросоюз останется таким, какой он есть, Польша должна его покинуть
Депутат ЕП: Если Евросоюз останется таким, какой он есть, Польша должна его покинуть
29 июля 2025 г. 19:39
Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против Израиля
Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против Израиля
29 июля 2025 г. 19:25
Таиланд взял в плен 18 военнослужащих Камбоджи
Таиланд взял в плен 18 военнослужащих Камбоджи
29 июля 2025 г. 18:58
Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины
Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины
29 июля 2025 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi