Президент Казахстана призвал турецкий бизнес к участию в масштабных проектах страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории республики в настоящее время осуществляют деятельность около 4 тысяч турецких компаний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории республики в настоящее время осуществляют деятельность около 4 тысяч турецких компаний.

Как передает Report, об этом он сообщил в ходе переговоров с представителями турецкого бизнеса и властей.

По его словам, совместно с турецкими партнёрами уже реализован ряд проектов на общую сумму порядка 6 миллиардов долларов. Эти проекты охватывают ключевые отрасли — энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину и туризм. Кроме того, объём казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов.

"В качестве открытого и надёжного партнёра мы всегда готовы поддержать турецких инвесторов. Приглашаем турецкие компании к участию в крупных долгосрочных проектах. Перед нами открываются широкие возможности для укрепления транспортно-логистических связей. Сегодня около 85% сухопутных грузов между Европой и Китаем проходит через Казахстан. Особое значение имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута — Среднего коридора", — отметил Токаев.

Президент сообщил, что Казахстан активно модернизирует железные дороги, строит новые автотрассы и обновляет инфраструктуру на Каспийском море для стимулирования судоходства. Турецкие инвесторы, по его словам, могут рассчитывать на особые льготы со стороны казахстанского правительства.

Отдельное внимание в переговорах было уделено вопросам энергетического сотрудничества. Глава государства напомнил, что ежегодно по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан в Турцию поставляется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Обсуждаются возможности увеличения объёмов экспорта.

"Мы приветствуем намерение компании Turkiye Petroleum выйти на рынок Казахстана. Также нас интересует опыт турецких компаний в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Казахстан готов к реализации совместных энергетических проектов", — подчеркнул Токаев.

Сельское хозяйство также обозначено как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Президент отметил, что Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Турции и активно экспортирует зерно и другую аграрную продукцию.

В завершение он выразил заинтересованность в применении турецких технологий в сельском хозяйстве, подчеркнув значимость цифровизации отрасли, повышения производительности и развития переработки.