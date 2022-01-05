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Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана принял отставку правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в среду отставку правительства.
Другие страны
5 января 2022 г. 05:19
Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в среду отставку правительства.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном его пресс-службой.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

В настоящее время Смаилов занимает должность первого вице-премьера. Прежнее правительство было утверждено в январе прошлого года после выборов в Мажилис - нижнюю палату парламента республики. Тогда же главой кабинета министров был вновь назначен Аскар Мамин. Эту должность он занимал с февраля 2019 года.

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