Президент Казахстана прибыл на место аварии на шахте в Карагандинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу прибыл в Карагандинскую область, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте аварии на шахте им. Костенко.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Сообщается, что Токаев намерен на месте выяснить обстоятельства аварии и распорядиться о принятии мер.
Со своей стороны Минздрав Казахстана сообщил, что направляет в Карагандинскую область группу врачей для оказания консультативной помощи пострадавшим при пожаре. В составе группы высококлассные токсиколог, травматолог-ортопед и нейрохирург.
Отметим, что в ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" возник пожар. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них были выведены на поверхность.
На данный момент обнаружены тела 21 горняка, еще 23 остаются в шахте.