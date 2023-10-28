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Президент Казахстана прибыл на место аварии на шахте в Карагандинской области

Президент Казахстана прибыл на место аварии на шахте в Карагандинской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу прибыл в Карагандинскую область, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте аварии на шахте им. Костенко.
Другие страны
28 октября 2023 г. 11:41
Президент Казахстана прибыл на место аварии на шахте в Карагандинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу прибыл в Карагандинскую область, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте аварии на шахте им. Костенко.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Сообщается, что Токаев намерен на месте выяснить обстоятельства аварии и распорядиться о принятии мер.

Со своей стороны Минздрав Казахстана сообщил, что направляет в Карагандинскую область группу врачей для оказания консультативной помощи пострадавшим при пожаре. В составе группы высококлассные токсиколог, травматолог-ортопед и нейрохирург.

Отметим, что в ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" возник пожар. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них были выведены на поверхность.

На данный момент обнаружены тела 21 горняка, еще 23 остаются в шахте.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti qəza baş verən əraziyə gəlib

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