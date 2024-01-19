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Президент Казахстана прибыл на аудиенцию к Папе Римскому

Президент Казахстана прибыл на аудиенцию к Папе Римскому Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Другие страны
19 января 2024 г. 14:54
Президент Казахстана прибыл на аудиенцию к Папе Римскому

Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Казинформ.

В свою очередь, служба печати святого престола сообщает, что президент Токаев преподнес главе Римско-католической церкви мозаичную картину, изображающую озеро Караколь в Казахстане, а также небольшую сувенирную работу "Птица мира". Служба печати пояснила, что эти дары призваны напомнить о визите понтифика в Казахстан в сентябре 2022 года, когда он побывал на Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Для Токаева нынешний визит в Ватикан первый в качестве главы государства.

По традиции, после беседы с Папой Римским проходят переговоры в Государственном секретариате, в ходе которых затрагиваются актуальные вопросы международной повестки.

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