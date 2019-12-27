Президент Казахстана поручил проверить авиакомпании страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры страны в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что в резиденции президента состоялось экстренное совещание с участием премьера, руководства администрации президента, секретаря Совета безопасности, генерального прокурора, председателя комитета национальной безопасности, министров внутренних дел, информации и общественного развития, здравоохранения в связи с крушением пассажирского самолета близ аэропорта Алма-Аты.