Президент Казахстана поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на казахско-кыргызской границе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на казахско-кыргызской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также была отмечена необходимость продолжения переговоров с киргизской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.

24 августа Министерство экономики и коммерции Кыргызстана заявило о том, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза. По информации министерства, на границе Кыргызстана и Казахстана были ужесточены контрольно-досмотровые мероприятия со стороны Казахстана, что замедлило пропуск грузовых автомобилей через границу.

23 августа пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила, что не вводила каких-либо ограничений в пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном.