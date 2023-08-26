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Президент Казахстана поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном

Президент Казахстана поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на казахско-кыргызской границе.
Другие страны
26 августа 2023 г. 09:06
Президент Казахстана поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на казахско-кыргызской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также была отмечена необходимость продолжения переговоров с киргизской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.

24 августа Министерство экономики и коммерции Кыргызстана заявило о том, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза. По информации министерства, на границе Кыргызстана и Казахстана были ужесточены контрольно-досмотровые мероприятия со стороны Казахстана, что замедлило пропуск грузовых автомобилей через границу.

23 августа пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила, что не вводила каких-либо ограничений в пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном.

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