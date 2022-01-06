Президент Казахстана освободил от должности главу Комитета национальной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в среду Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики и назначил на этот пост бывшего начальника Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики и назначил на этот пост бывшего начальника Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Масимов Карим Кажимканович освобожден от должности председателя КНБ Республики Казахстан", - говорится в документе.

В этот же день Токаев освободил Сагимбаева от должности начальника Службы государственной охраны и назначил его председателем КНБ.