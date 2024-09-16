Президент Казахстана освободил от должностей глав Службы антитеррора и Службы внешней разведки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей директора Службы внешней разведки и начальника Службы антитеррора.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей директора Службы внешней разведки и начальника Службы антитеррора.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальника Службы антитеррора. Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.

Причины кадровых решений не указываются.