Президент Казахстана освободил от должностей глав Службы антитеррора и Службы внешней разведки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей директора Службы внешней разведки и начальника Службы антитеррора.
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"Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальника Службы антитеррора. Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.
Причины кадровых решений не указываются.